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حظك اليوم | توقعات برج الثور 30 إبريل 2023: «عليك ممارسة التمارين الرياضية»

منوعات
برج الثور
برج الثور

يتميز مولود برج الثور بصفات أخرى منها الصبر الطويل والإفراط فى تناول الطعام وإيجادة الطهى، والعناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد المهنى

حظك اليوم.. احرص على الإطلاع على كل ماهو جديد في عملك حتى تنجح في حياتك المهنية، ولا تكرر أخطاء الماضى حتى تنجح وتتقدم للأمام وتصل للمكانة التي تحلم بها.

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حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد العاطفى

ابحث عن قلب يتوافق معك في الكثير من صفاتك حتى تشعر معه بالونس وتكون معه أسرة صغيرة مستقرة، وإياك أن تسمح لأى طرف ثالث بالتدخل بينكما.

 

حظك اليوم.. برج الثور على الصعيد الصحى

احرص على تناول وجبة عشاء خفيفة خالية من الدهون حتى تستطيع أن تحافظ على رشاقتك، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

 

حظك اليوم.. برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يستمر في ممارسة التمارين الرياضية، ويتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، وينظر للحياة بنظرة إيجابية.

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