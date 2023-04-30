مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب أرضية ملعب آنفيلد لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام، مساء اليوم الأحد 30 أبريل، وذلك لحساب فعاليات الأسبوع الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة توتنهام ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق أحمد البلوشي.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

صراع مرتقب يجمع بين العملاقين الإنجليزيين في قمة البريميرليج هذا المساء، وهذا سيكون من أجل تغير مسارهما في جدول الترتيب بنسبة كبيرة والضغط على اليونايتد ونيوكاسل بالمربع الذهبي واشتعال الصراع على بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ستكون هذه الموقعة مهمة بالنسبة لتوتنهام الباحث عن تصحيح المسار ووقف نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق في الأونة الأخيرة والكبوة التي يمر بها بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ميلان بربع النهائي.

فالسبيرز بعد دوري الأبطال خاض 7 لقاءات في مسابقة الدوري المحلي، فحقق الفوز في لقاءين و3 تعادلات، وخسارتين، ومن ضمنهم كانت أكبر خسارة له في الدوري أمام نيوكاسل يونايتد بسداسية مقابل هدف، وأخر تعادل كان أمام مانشستر يونايتد.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

ويأتي توتنهام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالمركز الخامس برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابط و8 عن الثالث نيوكاسل، وجمعهما من 33 مباراة حيث حقق 16 انتصار و6 تعادلات و11 خسارة، وهذا رقم سيء للغاية بالنسبة لفريق عريق بحجم السبيرز.

وحضرت كتيبة المدير الفني المؤقت كريستيان ستيليني لهذه المعركة الشرسة بتركيز تام وحذر شديد، فهو سيحاول بكل الطرق اليوم خطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم للضغط على اليونايتد لمحاولة اقتحام المربع الذهبي في الفترة المقبلة الحاسمة.

وعلى الجانب الأخر، بعد إخفاق ليفربول في دوري الأبطال والخروج بربع النهائي على يد ريال مدريد واصل النتائج السلبية بالدوري المحلي، فهو تلقى خسارة من مانشستر سيتي برباعية لهدف وبعدها تعادلين متتاليين، ومن ثم استعاد توازنه سريعًا وحقق 3 انتصارات متتالية كان أخرها أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد بالجولة الماضية.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

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ويمتلك ليفربول في جعبته 53 نقطة جعلته يتواجد في المركزالسابع على جدول الترتيب، وهذا من 32 لقاء حيث حقق 15 فوز و8 تعادلات و9 خسائر.

ويعيش الريدز بقيادة المدير الفني يورجن كلوب أفضل فتراته في الأونة الأخيرة ومنتشي بانتصارات ثمينة، وهذا ما سيجعل محمد صلاح ورفاقه يقاتلون بشراسة لتحقيق الفوز بأرضهم ووسط جمهرهم من أجل الاقتراب من المربع الذهبي ومواصلة الصراع حتى الرمق الأخير على خطف إحدى مراكز مربع الكبار للتأهل لدوري أبطال أوروبا وعدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.