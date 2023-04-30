حقق مان سيتي في تحقيق فوز ثمين أمام نظيره فريق فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونقدم لكم نتيجة وملخص مباراة فولهام ومان سيتي في الدوري الإنجليزي 2023.

نتيجة مباراة فولهام ومان سيتي في الدوري الإنجليزي 2023

نتيجة مباراة فولهام ومان سيتي في الدوري الإنجليزي 2023.. أضاف مانشستر سيتي انتصار مهم جعله يتصدر الدوري الإنجليزي، حيث فاز مان سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لفريق فولهام.

ملخص مباراة فولهام ومان سيتي في الدوري الإنجليزي 2023

ق45: انطلاق الشوط الثاني.

ق47: فرصة هدف جديد تضيع من هالاند بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة يتصدى لها حارس فولهام.

ق65: فرصة هدف جديدة ضائعة من ألفاريز.

ق80: تغييرات من فولهام بحثا عن هدف التعادل.

ق90: نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-1 وتصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تفاصيل الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

ق1:ضغط قوي في بداية المباراة.

ق3: مانشستر سيتي ينجح في تسجيل الهدف الأول عبر إيرلينج هالاند من ركلة جزاء.

ق13: فرصة هدف جديد محقق لفريق السيتي يهدرها جاك جريليش بتسديدة في متناول الحارس.

ق15: فولهام يعاقب فريق مانشستر سيتي وينجح في تسجيل التعادل عبر كارلوس فينيسيوس.

ق25: يتواصل ضغط فريق مانشستر سيتي وتنقذ العارضة فولهام من هدف جديد بعد تسديدة رائعة من جريليش.

ق37: ينجح المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق45: نهاية الشوط الأول.