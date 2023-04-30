اقتنص مانشستر يونايتد فوزا صعبا من ضيفه فريق أستون فيلا بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافولد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023.

نتيجة مباراة مان يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023

وسجل هدف مانشستر يونايتد نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس أستون فيلا.

ونجح اليونايتد فى استعادة انتصاراته بعد تعادله فى الجولة الماضية مع مضيفه فريق توتنهام بنتيجة 2 - 2.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 63 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 54 نقطة فى المركز السادس.

تشكيل مانشستر يونايتد وأستون فيلا

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: مالانسيا- فيكتور ليندلوف- لوك شو- ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو- كريستيان إريكسن- سابيتزر برونو فيرنانديز- جادون سانشو.

الهجوم: ماركوس راشفورد

بينما خاض أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أشلي يونج، إزري كونسا، تيرون منجس، اليكس مورينو

خط الوسط: جاكوب رامزي، جون ماكجين، دوجلاس لويز

الهجوم: لياندير ديندونكير، أولي واتكينز، إميليانو بوينديا.