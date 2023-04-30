موعد إجازة عيد العمال 2023

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موعد إجازة عيد العمال
موعد إجازة عيد العمال 2023

يوافق اليوم الأول من مايو الاحتفال بعيد العمال في مصر والعالم، وحددت الحكومة موعد إجازة عيد العمال 2023 للعاملين في الدولة، كما أعلنت وزارة القوى العاملة موعد إجازة عيد العمال 2023 للعاملين في القطاع الخاص.

 

قرار اجازة عيد العمال 2023

وأعلن مجلس الوزراء اليوم قرارا بتحديد موعد إجازة عيد العمال 2023 للعاملين في القطاع الحكومي، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد إجازة عيد العمل لتكون الخميس المقبل 4 مايو 2023 بدلًا من غد الإثنين الأول من مايو 2023 وذلك بمناسبة عيد العمال.

وسيكون الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

 

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إجازة عيد العمال 2023

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت أن الخميس المقبل 4 مايو 2023 بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلًا من الاثنين أول مايو 2023.

وجاء القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وسيكون الخميس المقبل إجازة عيد العمال 2023 بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ووفقا لقرار وزير القوى العاملة فإنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات وذلك لوضع أحكام القرار موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

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