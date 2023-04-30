صناديق تحوط تخسر 18 مليار دولار بسبب المراهنة ضد ارتفاع أسهم التكنولوجيا

الاقتصاد
بوابة الفجر


خسرت صناديق التحوط التي راهنت ضد أسهم التكنولوجيا الأميركية نحو 18 مليار دولار، بعدما أدت المكاسب الكبيرة لشركات القطاع إلى تعافي حاد للأسهم.

ويعد كل منCrispin Odey وJames Hanbury ضمن أبرز الصناديق التي تكبدت خسائر نتيجة ارتفاع مؤشر Nasdaq المركب بنحو 16% هذا العام.

وتلقى السوق دفعة من النتائج الإيجابية لشركتي Microsoft وMeta، مما أدى إلى ارتفاع قيمة أكبر 5 شركات تكنولوجية بنحو 1.9 تريليون دولار هذا العام أو بنحو 31%.

وقال بيتر هيلربيرج المؤسس المشارك لمجموعة Ortex في تصريحات نقلتها Financial Times إن قطاع التكنولوجيا تسبب في خسائر كبيرة لمستثمري البيع على المكشوف.

كما أن Tesla كان من ضمن الأسهم التي تسببت في خسائر لمستثمري البيع على المكشوف، مع ارتفاع السهم بنحو 33% هذا العام.

وكان العديد من أسهم التكنولوجيا تكبد مكاسب ضخمة خلال الفترات الأولى من جائحة كورونا في ظل معدلات فائدة عند مستويات منخفضة للغاية مما جعل التدفقات النقدية المستقبلية للشركات أكثر جاذبية للمستثمرين.

لكن التضخم المرتفع في 2022 ورفع معدلات الفائدة لكبحه أدى إلى تراجع أسعار تلك الأسهم.

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