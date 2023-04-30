نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي 2023

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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

مباراة باريس سان جيرمان ولوريان Paris Saint-Germain في مواجهة الاياب بينهما في منافسات بطولة الدوري الفرنسي للمحترفين مساء اليوم الاحد الموافق 30 ابريل حيث يلتقي الفريقين  في اطار انطلاق الجولة ال33 من اياب الدور الثاني، نقدم لكم نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي 2023.

 

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي 2023

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي 2023.. نعرض مباراة فريق باريس سان جيرمان مع نظيرة فريق لوريان مساء اليوم عبرنا مساء اليوم في انطلاق الاسبوع الثالث والثلاثون من مرحلة الاياب في مسابقة الدوري الفرنسي للمحترفين، حيث خسر باريس سان جيرمان بنتيجة قاسية، وهي 3 أهداف لصالح لوريان، وهدف وحيد للباريس.

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مباراة لوريان مع باريس سان جيرمان

انطلقت مباراة لوريان مع نظيرة باريس سان جيرمان في اياب الدوري الفرنسي في التوقيت التالي

  • الساعة 05:00 مساء بتوقيت في مصر
  • والساعة 05:00 مساء بتوقيت في السعودية
  • الساعة 06:00 مساء بتوقيت في الامارات

سوف يتم متابعة احداث مباراة فريق باريس سان جيرمان مع لوريان لحظة بالحظة وسيتم تحديث المقال بنتيجة المباراة فورانتهاء اللقاء الذى يقام ضمن مواجهات اياب الدور الثاني من البطولة ويمكنكم متابعة نتائج مباريات اليوم من مسابقة دوري المحترفين الفرنسي من خلالنا.

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