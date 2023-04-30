نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

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نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، تعلنها وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد الموافق 30 أبريل خلال الدقائق القادمة، على أن تتضمن أسماء الفائزين في القرعة لموسم 1444 هجرية على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج.

 

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023.. ومن المميزات التى أعلنتها وزارة السياحة والآثار في الحج السياحي 2023، تقديم أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة وإزالة أية عقبات أمامهم، وتوجيهاته كذلك بتقديم كافة التسهيلات الممكنة  لشركات السياحة لتمكينها من خدمة عملائها من المواطنين خاصة البسطاء منهم، حتي يتثني لهم رحلة ممتعة في ظل أجواء روحانية عقب الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023  .

وكانت قد قررت وزارة السياحة والآثار عن موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بالحج السياحي كما هي في الضوابط المنظمة للحج يوم 30 أبريل الجاري دون تعديل، وجاء ذلك في إطار نتيجة قرعة الحج السياحي 2023  ، ليستعلم كل المواطنين الذين تقدموا للحج السياحى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للحج.

ظهرت: خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية.. رابط الاستعلام

الآن.. أسرع لينك للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

رابط نتيجة قرعة الحج السياحي إضغط هنا، وذلك عقب الإعلان عن الفائزين بحج السياحة هذا الموسم 1444، على أن يدخل المتقدمين للحج السياحي إليه عبر بطاقة الرقم القومي والاستعلام عن موقفهم من الحج  ، حيث يتوجه عقبها الفائزين للشركات السياحية لاستكمال باقي الإجراءات.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023   أصبحت من الأهمية لدي الالاف من المصريين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج السياحي، خاصة أن شهد هذا العام إقبالا من المواطنين على التقديم للحج السياحي ثقة منهم في شركات السياحة والحج السياحي الذي يعد الأفضل تنظيما على مستوى الدول الإسلامية، وذلك كالعادة على مدار السنوات السابقة أيضًا.

والجدير بالذكر أن عقب الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 سوف تصدر بوابة الحج كودا تعريفيا رقميا لكل حاج، على جواز سفره بمعرفة الوزارة، وتلتزم الشركات بطباعة الكود التعريفي الصادر للحاج من البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن تقوم كل شركة بوضع الكود التعريفي في مكان ظاهر على جواز السفر يمكن قراءته آليًا وذلك وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج 1444 هـ، الصادرة عن اللجنة العليا للحج والمعتمدة من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

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