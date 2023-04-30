لامين يامال يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع برشلونة

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لامين يامال
لامين يامال

دخل لاعب برشلونة الشاب المغربى لامين يامال التاريخ من أوسع أبواببع، خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، فى الدوري الإسباني. وشارك لامين يامال، صاحب الـ 15 عاما، ضمن صفوف برشلونة فى الدقيقة الـ 83، وحقق برشلونة الفوز على ريال بيتيس برباعية نظيفة على ملعب كامب نو فى الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده للنقطة الـ79 فى صدارة جدول الترتيب، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى، ليقترب العملاق الكتالونى من التتويج باللقب قبل 6 جولات من نهاية الليجا.

 

أرقام لامين يامال القياسية فى الدوري الإسباني

وبات لامين يامال أصغر لاعب يشارك فى مباراة بقميص برشلونة بالدوري الإسباني، وخامس أصغر لاعب يشارك فى تاريخ الدوري الإسباني عبر التاريخ بعمر 15 عاما و290 يوما.

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ويعد لوكا روميرو لاعب ريال مايوركا هو أصغر من شارك فى تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاما و219 يوما.

وأصبح لامين ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص برشلونة في جميع المسابقات بعد أرماندو ساجي بعمر 14 عاما و200 يوما.

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