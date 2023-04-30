نتيجة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2023

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إنتر ميلان ولاتسيو
إنتر ميلان ولاتسيو

نقدم لكم في السطور التالية نتيجة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2023، حيث إضاف الإنتر فوزًا مهمًا خلال مشواره في الدوري الإيطالي الممتاز، حيث فاز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد لفريق لاتسيو.

 

نتيجة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2023

نتيجة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2023، تتساءل الجماهير الرياضية عن نتيجة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي، وتقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من المسابقة، ومع نهاية الشوط الأول من عمر المباراة ما زالت النتيجة تقدم لاتسيو بهدف نظيف.

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تشكيل مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، تشكيلة فريقه لمواجهة لاتسيو، ظهر اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في قمة الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وأجرى إنزاجي تبديلا على التشكيلة التي شاركت ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، الأسبوع الماضي، بعدما دفع بلوكاكو وكوريا في خط الهجوم بدلا من لاوتارو مارتينيز ودجيكو.

أونانا، دي امبروزيو، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، بروزوفيتش، مخيتريان، ديماركو، لوكاكو، كوريا.

في المقابل، جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

بروفيديل، ماورسيتش، كاسالي، رومانيولي، هساي، ميلينكوفيتش سافيتش، كاتالدي، ألبيرتو، أندرسون، إيموبيلي، زاكايني.

ويتنافس الفريقان على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يقع لاتسيو ثانيا برصيد 61 نقطة، بينما يحل الإنتر في المركز السابع ب54 نقطة.

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