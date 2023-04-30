ميناء دمياط يتداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط،  7 سفن، وغادرته 8 سفن، ووصل إجمالي السفن للحاويات والبضائع العامة بالميناء 31 سفينة.

وذكر بيان صادر عن ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23196 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41855 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2734 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172733 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120653 طنًا، غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3723 طن قمح متجهة إلى طنطا وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 3408 شاحنة.

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