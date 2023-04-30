وزارة الزراعة تتابع حقول اكثار التقاوي المعتمدة للقمح في المحافظات

الاقتصاد
بوابة الفجر


قام كل من دكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والدكتور رضا قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية وبالتنسيق مع مديري الزراعة بالمحافظات بالزيارات والمتابعة الميدانية المستمرة لمحافظات الوجه البحري الدقهلية والمنوفية، والاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والوقوف على حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عمليه الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فورًا.

حيث قام الوفد بالمرور على حقل اكثار بعض الأصناف ومنها سخا 95 وكانت حالة الحقول ممتازة كما تم تفقد محطة اعداد التقاوي بمدينة شربين محافظة الدقهلية والوقوف على استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي.

وفي سياق متصل يواصل قيادات الوزارة ومديريات الزراعة بمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن من أجل توعية المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء في الحصاد أو التوريد.

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