موانئ البحر الأحمر تتداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة، و55 سيارة، فضلا عن وصول ومغادرة 1155 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 11 سفينة.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الواردات بلغت 4 آلاف طن بضائع، و427 شاحنة، و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و173 شاحنة و17 سيارة.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا وصلت إليه السفينتان (الحرية2) و(بوسيدون إكسبريس) وغادرته السفينتان (دليلة)و(أمل)، فيما جرى تداول 1300 طن بضائع، و255 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (سينا) و(بريدج) بميناء نويبع البحري.