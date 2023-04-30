موانئ البحر الأحمر تتداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة، و55 سيارة، فضلا عن وصول ومغادرة 1155 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 11 سفينة.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الواردات بلغت 4 آلاف طن بضائع، و427 شاحنة، و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و173 شاحنة و17 سيارة.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا وصلت إليه السفينتان (الحرية2) و(بوسيدون إكسبريس) وغادرته السفينتان (دليلة)و(أمل)، فيما جرى تداول 1300 طن بضائع، و255 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (سينا) و(بريدج) بميناء نويبع البحري.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء لايف يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

ظهرت: خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية.. رابط الاستعلام

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام لايف يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

كورة اون لاين رابط بث مباشر الأهلي.. يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء المغربي بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot

عاجل.. محمود الخطيب يعلن إقالة مدرب الأهلي

عاجل| مصر تبدأ رسميًا فك ارتباطها بـ "الدولار"

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لايف | يلا شوت