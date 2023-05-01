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نجم الأهلي السابق: أتمني مواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن صن داونز من افضل فرق افريقيا في اللعب الجماعي، كما أن الوداد المغربي ايضا فريق جيد، ولو لعب بطريقة شمال إفريقيا المعتادة والدفاع بشكل جيد سيحقق نتيجة إيجابية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الوداد فريق جيد وصن داونز سيواجه صعوبة كبيرة في مواجهته، لكن أتمنى أن يواجه الأهلي نظيره صن داونز في النهائي لرد الاعتبار".

وأضاف: "كنت قاسيا في انتقاد لاعبي الأهلي بعد الخسارة من صن داونز، ولكن أنا احب النادي الأهلي، وجميعًا نستمتع برؤيته والحديث عنه".

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وواصل: "كولر قام بعمل تغييرات ايجابية في لقاء الرجاء، وطاهر محمد طاهر لا بد أن يبذل مجهودا أكبر خلال المرحلة المقبلة، فهو بدنيا جيد لكن فنيا لازال بعيد".

وأكد: "محمود كهربا يقدم افضل مستوياته مع الأهلي، وهو ملتزم حاليا مع زملائه، ولذلك يحالفه التوفيق بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "محمد الشناوي حارس كبير وهو مع ياسين بونو من أفضل الحراس على مستوى القارية، وحتى ركلة جزاء الرجاء المغربي ظهر ثابتا فيها، واللاعب الذي سددها كان مرتبكا".

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