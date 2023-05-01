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السوبر المصري.. بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزا بشكل تام لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيجمع بين الفريقين في دولة الإمارات العربية المتحدة.


وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، جاهز لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب تعافى من الإصابة وبالتالي سيكون في القائمة المغادرة إلى الإمارات، وسوف يشارك بشكل أساسي في المباراة.


موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بالغريم التقليدي النادي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل الموافق 5 من شهر مايو، ويستضيف اللقاء ستاد محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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