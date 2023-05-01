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ما بين الأهلي والزمالك.. إلى أين سيذهب إمام عاشور؟

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

كشفت تقارير إعلامية خلال الفترة الأخيرة، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع إدارة ميتييلاند الدنماركي من أجل التعاقد مع إمام عاشور نجم منتخب مصر.

وأوضح الإعلامي محمد فاروق  عن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي تمهيدا للعودة للفريق بداية من الموسم الجديد.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" انضم إمام عاشور للفريق الدنماركي خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الزمالك في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو".

وتابع:"الزمالك لم يفتح باب التفاوض مع إمام عاشور سواء رسميا أو شفهيا من أجل العودة للفريق خلال الفترة القادمة".

وأضاف:"الزمالك لن يستطيع التعاقد مع إمام عاشور في الفترة الحالية حتى يدخل في مفاوضات معه في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".

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