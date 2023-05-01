ads

الأردن يعلن وصول وزير الخارجية السوري للمشاركة في الاجتماع الوزاري

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، وصول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

مسار أستانا         

وفي سياق آخر، تم استعراض آخر المستجدات الدولية والإقليمية والتأكيد على الدور الريادي لمسار أستانا في التسوية السلمية والمستدامة للأزمة السورية.

وأكد الرؤساء التزامهم الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة احترام هذه المبادئ عالميا. 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء لايف يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

عاجل| مصر تبدأ رسميًا فك ارتباطها بـ "الدولار"

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

كورة اون لاين رابط بث مباشر الأهلي.. يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء المغربي بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot

عاجل - سعر الدولار اليوم | البنك المركزي يتخذ إجراءات تصدم تجار السوق السوداء (تفاصيل)

ظهرت: خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية.. رابط الاستعلام

عاجل.. توتر شديد في السوق السوداء للدولار في مصر ومصير الدولارات مهب الريح

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام لايف يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي