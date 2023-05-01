الأردن يعلن وصول وزير الخارجية السوري للمشاركة في الاجتماع الوزاري

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، وصول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

مسار أستانا

وفي سياق آخر، تم استعراض آخر المستجدات الدولية والإقليمية والتأكيد على الدور الريادي لمسار أستانا في التسوية السلمية والمستدامة للأزمة السورية.

وأكد الرؤساء التزامهم الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة احترام هذه المبادئ عالميا.