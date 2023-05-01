عاجل .. وفاة الفنان مصطفي درويش عن عمر يناهز 43 عاما

توفي منذ قليل، الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ، ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، كما سيتم إقامة العزاء غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

سبب وفاة الفنان مصطفى درويش

وعن سبب الفنان مصطفى درويش، لم يتسن لنا السبب، وسنوفيكم بالتفاصيل لاحقًا…

من هو مصطفى درويش؟

ولد مصطفى حسين درويش 11 يناير 19801 ميلاديًا، وهو ممثل شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية بمصر، وبدء رحلته الفنية في عام 2011 مع المخرج خلد يوسف في كف القمر بطولة الفنانة وفاء عامر، والعديد من كبار نجوم الفن في مصر، وكان يعمل في مجال الاتصالات بجانب عمله في الفن.

كما شارك مصطفى دريس في أكثر من 30 عمل سينمائي ودرامي، وحاز على شعبية كبيرة بعد قيامة بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100، من إخراج كاملة أبو ذكرى، كما نجح خلال مشاركته في موسم رمضان الدرامي لعام 2020، خلال مشاركته في مسلسل خيانة عهد لبطولة الفنانة القديرة يسرا.