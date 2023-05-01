رابط الإستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي

رابط الإستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي عبر بوابه الحج السياحي

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

لاحظنا في الساعات الأخيرة ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن بوابة الحج السياحي لعام 2023، وذلك للاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي التي أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار يوم الأحد الموافق 30/4/2023.

يسعى العديد من المتقدمين للحصول على فرصة لأداء فريضة الحج السياحي لهذا العام، إلى معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج القرعة، ولذلك يسعى موقعنا إلى تزويد الجمهور بخطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2023.

ويجدر بالذكر أنه في حالة فوز المتقدم في القرعة، يجب عليه الاتصال بالجهة المسؤولة في وزارة السياحة والآثار لتأكيد حجز الرحلة واستكمال باقي الإجراءات اللازمة. ونتمنى لجميع المتقدمين حظًا موفقًا في الحصول على فرصة لأداء فريضة الحج السياحي لهذا العام.

بوابه الحج السياحي 2023

باعلان وزارة السياحة والآثار عن نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2023، يستطيع جميع المواطنين الذين قدموا طلبات الحج من خلال بوابة الحج الموحدة الاستعلام عن نتائج القرعة، وذلك باتباع الخطوات التالية: 

  • يجب الدخول في البداية إلى الموقع الرسمي الخاص بالبوابة المصرية الموحدة للحج.
  • والضغط بعد ذلك علي خانة الاستعلانم عن قرعة الحج.
  • ثم يتم ادخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
  • والضغط علي كلمة رمز التحقق المرئي.
  • والنقر علي كلمة بحث.
  • وسوف يظهر لك في الاخير نتيجة قرعة الحج والتي تحدد سواء كنت فائز أو غير فائز.

ويجب على الفائزين في القرعة التواصل مع الجهة المسؤولة في الهيئة العليا للعمرة والحج لتأكيد حجز الرحلة واستكمال باقي الإجراءات اللازمة. ونتمنى لجميع المتقدمين الحظ السعيد في الحصول على فرصة لأداء فريضة الحج السياحي لهذا العام.

تكلفة الحج السياحي 2023

  • وصلت تكلفة الحج السياحي 2023 للبرنامج السياحي خمس نجوم صف أول مباشر بقيمة 310 آلاف جنيه.
  • كما وصلت تكلفة الحج السياحي 2023 البرنامج سياحي خمس نجوم صف ثاني بقيمة 275 ألف جنيه.
  • هذا ووصلت تكلفة الحج السياحي 2023 البرنامج الاقتصادي طيران بقيمة تصل إلى 130 ألف جنيه.
  • واخيرا وصل تكلفة الحج السياحي 2023 البرنامج سياحي خمس نجوم بقيمة تصل إلى 230 ألف جنيه.
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