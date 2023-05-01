عاجل.. رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2023 بعد الزيادة

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2023 بعد الزيادة

يهتم المستحقون لمعاش تكافل وكرامة بمعرفة موعد صرف معاش شهر أبريل 2023، حيث يعد هذا المعاش مصدر رزق لأكثر من 11 مليون مواطن في مصر. ويسعى المستحقون للحصول على المعلومات حول موعد صرف المعاشات وقيمة الزيادة المطبقة،ومن خلال موقع الفجر يمكن الحصول على المعلومات المحدثة حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة التي تم تطبيقها لهذا الشهر.

ويمكن للمستحقين لمعاش تكافل وكرامة الاطلاع على مواعيد صرف المعاشات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يتم تحديثه بشكل دوري لتزويد المستحقين بأحدث المعلومات حول مواعيد الصرف والزيادات المطبقة، ولجميع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة الحصول على حقوقهم بالشكل الصحيح والوصول إلى المعلومات المحدثة والدقيقة حول مواعيد صرف المعاشات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

يتزايد الاهتمام والبحث لدى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاشات لشهر أبريل 2023 بزيادة جديدة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة نسبتها 25% لجميع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

ومن المفترض أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة 2023 بزيادته الجديدة اعتبارًا من يوم 15 أبريل 2023، وهذا ما يتطلع إليه المستحقون للمعاشات، حيث تعتبر هذه الزيادة خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويمكن للمستحقين لمعاش تكافل وكرامة الحصول على المعلومات الدقيقة حول موعد صرف المعاشات وقيمة الزيادة من خلال مواقع الإعلام والصحف المختلفة، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ونتمنى لجميع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة الحصول على حقوقهم بالشكل الصحيح والوصول إلى المعلومات المحدثة بشأن مواعيد صرف المعاشات والزيادات المطبقة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الشروط التي يبجب توافرها للحصول علي معاش تكافل وكرامة 2023 وجاءت الشروط كالتالي:

يبجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة مصري الجنسية.

يجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة لا يقل عمرة عن 35 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

يجب ان يكون الاسرة المستحقة علي معاش تكافل وكرامة لديهم طفل حديثي الولادة أو حتي سن الثمانية عشر عامًا.

يجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة ليس مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

يجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة لا يزيد دخلة عن 400 جنية للقطاع الخاص أو القطاع العام.

يجب احضار جميع الاوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة.

جدير بالذكر للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وللاستعلام عن موعد صرف المعاش من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

- الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- يدخل المستفيد من معاش تكافل وكرامة الرقم القومي الخاص به.

- يقوم المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار برنامج تكافل وكرامة.

- يكتب المستفيد من معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال المستفيد من معاش تكافل وكرامة رقم الهاتف الخاص به.

- اخيرا يضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.