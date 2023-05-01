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مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد ضرورة حل ملف سنجار

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أهمية تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار القضاء.

جاء ذلك خلال لقاء الأعرجي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت؛ لبحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، بجانب بحث ملفي مخيم الهول السوري وسنجار.

وقال الأعرجي - خلال اللقاء، وفقًا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين إن الحكومة العراقية برئاسة السوداني تعمل إلى جانب الأمم المتحدة وفق منهج تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستثمار هذا الاستقرار في ترسيخ الأمن والتعايش السلمي.

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من جهتها، أكدت بلاسخارت ضرورة استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم، مقتل ضابط وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة في مواجهات مسلحة بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الأمني ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) ـ بأن ضابطًا برتبة عقيد، مدير مركز شرطة السجلة في قضاء الدجيل قُتل أثناء فض نزاع مسلح بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف هويته، أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة أحدهما من قوات حماية العقيد في ناحية الأنصار ب‍محافظة صلاح الدين العراقية.

وتتزامن هذه التطورات في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدًا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.

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