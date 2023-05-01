"تنمية البحيرات": رفع كفاءة المزرعة السمكية في قرية أم شيحان بشمال سيناء



أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فرحات الحسيني على دعم المزرعة السمكية بقرية أم شيحان ورفع كفائتها لخدمه جميع الأهالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على ارض مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

جاء ذلك خلال تفقد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المزرعة السمكية في قرية أم شيحان مركز الحسنة بوسط سيناء.

من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة الحسنة سعد خليل بغدادي على أن الزيارة تأتي في اطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

بدورهم، أشاد مشايخ وعواقل المنطقة بجهود الدولة في تنمية منطقة وسط سيناء ومواصلة مسيرة التنمية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدا في تلبية مطالب أهالى وسط سيناء في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من ناحية أخرى، قال أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش إنه تم رفع 200 طن من المخلفات عن طريق المعدات والسيارات الخاصة بالحملة الميكانيكية، وتم نظافة وتجميل ميدان السادات بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة في المجلس.