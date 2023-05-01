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ميناء دمياط يتداول 34 سفينة حاويات وبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه جرى تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3 آلاف و943 شاحنة خلال ال`24 ساعة الماضية.

أوضح المركز في بيان اليوم الاثنين أن قطارين بحمولة إجمالية 2644 طن قمح غادرا الميناء باتجاه إمبابة وشبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 171 ألفا و548 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 120 ألفا و133 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 528 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 45 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و726 حاوية مكافئة، مشيرا إلى أن الصادرات شملت 26 ألفا و176 طنا، وتضمنت الواردات 42 ألفا و424 طنا.

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