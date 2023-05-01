سهير جودة تنعى مصطفى درويش: كان المفروض يبقى ضيف "الستات" يوم السبت الماضي

نعت الاعلامية سهير جودة، الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، قائلة: "البقاء لله، مصطفى درويش انسان عصامي انسان وجدع وكله خير، ويارب كل الخير اللي عمله يكون في ميزان حسناته".

منشور سهير جوده:

وكشفت سهير جودة عن كواليس تواجد الفنان الراحل مصطفى درويش ضيفا في حلقة يوم السبت الماضي من برنامج "الستات"، قائلة: "المفروض مصطفى كان يكون موجود معانا يوم السبت الماضي، لكنه كان مجهد بسبب مشاركته في 3 أعمال فنية في موسم رمضان، وهو كان سعيد بشغله جدا، وطلب إنه يبقى موجود معانا الاسبوع اللي جاي، يكون اخذ قسط من الراحة".

وأضافت:" بعد كدة اتفقنا إنه يكون موجود معانا يوم الثلاثاء في البرنامج، اللي هو المفروض بكرة، لكن شوفته كاتب على فيسبوك إنه مش عارف ينام، وتخيلت زي ناس كتير ان دي مشكلة ارق وبيهزر".

وأشارت سهير: "مصطفى درويش شخص محب جدا للحياة، وشخص لديه طاقة ايجابية رائعة، وكان مصطفى تركيبة إنسانية فريدة".

ونشرت سهير عبر صفحتها على فيسبوك صورة للفنان مصطفى درويش وعلقت قائلة: «أيها الموت، لحظة من فضلك، العابرون سريعًا جميلون.. الأكثر جمالًا بيننا، المتخلّي عن حضوره، التارك فسحةً نظيفة بشغور مقعده.. أجملنا سيبقى، الغائب».

آخر أعمال مصطفى درويش:

يذكر أن الفنان مصطفى درويش كان قد شارك في عدد من الأعمال، خلال الماراثون الرمضاني الماضي، وهي سره الباتع، مسلسل سره الباتع شارك في بطولته مع كل من: ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

وايضا شارك في بطولة مسلسل تلت التلاتة مع النجمة غادة عبد الرازق والفنان محمد القس والفنان صلاح عبد الله والفنانة ليلي أحمد زاهر وعدد من نجوم الفن، ومسلسل كامل العدد مع النجمة دينا الشربيني، إسعاد يونس، شريف سلامة، ومجموعة من النجوم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، وخاصة أن العمل تدور أحداثه في إطار إجتماعي درامي مشوق.