القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأول لعام ٢٠٢٣



في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2023 (الفترة من يناير إلى مارس 2023).

تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 116 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأول 2023.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس بالمنطقة.

· مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس بالمنطقة.

· مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس بالمنطقة.

· مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس بالمنطقة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس بالمنطقة.

سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس بالمنطقة.

فيما يلي متوسط عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات الصوت ونقل البيانات في الربع الأول 2023 مقارنة بالربع الأول 2022

تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات الصوت بنسبة 7% في الربع الأول لعام 2023 ليصل إلى 41 منطقة متأثرة مقارنة بـــ 44 منطقة متأثرة في الربع الأول 2022.

تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات نقل البيانات بنسبة 31% في الربع الأول لعام 2023 ليصل إلى 18 منطقة متأثرة مقارنة بـــ 26 منطقة متأثرة في الربع الأول 2022.

فيما يلي مؤشرات الاستهلاك للهاتف المحمول في خدمات الصوت ونقل البيانات في الربع الأول 2023 مقارنة بالربع الأول 2022

بلغت نسبة زيادة مكالمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE) 233% خلال الربع الأول لعام 2023 حيث بلغت 3 مليار مكالمة مقارنة بـــــ 895 مليون مكالمة بالربع الأول لعام 2022.

بلغت نسبة زيادة متوسط حجم استخدام خدمات الانترنت المحمول 23% لتصل إلى 265 ألف تيرابايت خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بــ 216 ألف تيرابايت بالربع الأول لعام 2022.

تعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE هي تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي، ويتم تشغيل تقنية VoLTE في حالة توافر تليفون محمول يدعم خاصية VoLTE وشريحة تليفون محمول تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع والتواجد بمنطقة يدعم فيها مشغل الخدمة تقنية ال VoLTE، ويتم تشغيلها تلقائيًا في بعض أنظمة التليفون المحمول الداعمة لهذه التقنية والبعض الآخر يحتاج إلى تنشيط الخدمة من خلال الاعدادات.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد إنه ا تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت بالربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022:

فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد زيادة في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 5% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022، لتبلغ 19 منطقة متأثرة.

أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد زيادة في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 17% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022،لتبلغ 27 منطقة متأثرة.

اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 52% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022، لتبلغ 12 منطقة متأثرة.

وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد زيادة في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 43% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بنفس بالربع الأول لعام 2022، لتبلغ 53 منطقة متأثرة.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد إنه ا تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات بالربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022:

فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 63%خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022، لتبلغ 9 مناطق متأثرة، وتم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون بنسبة 28% خلال شهر مارس لعام 2023 مقارنة بشهر مارس لعام 2022.

أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 7% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022، لتبلغ 26 منطقة متأثرة، وتم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج بنسبة 24% خلال شهر مارس لعام 2023 مقارنة بشهر مارس لعام 2022.

اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 90% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022، لتبلغ منطقة واحدة متأثرة، وتم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات بنسبة 39% خلال شهر مارس لعام 2023 مقارنة بشهر مارس لعام 2022.

وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 20% خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالربع الأول لعام 2022، لتبلغ 4 مناطق متأثرة، وتم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي بنسبة 47% خلال شهر مارس لعام 2023 مقارنة بشهر مارس لعام 2022.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. تغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2023.

2. اعتماد 823 محطة محمول جديدة منذ بداية عام 2023

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 823 محطة جديدة منذ بداية عام 2023 بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما قام الجهاز بتنفيذ محطات تغطية صغيرة أعلى أعمدة الإنارة بنطاق القاهرة الكبرى للتغلب على معوقات التغطية في الأماكن التي يتعذر إنشاء محطات بها، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.

3. تنفيذ ضبطيات قضائية في 14 محافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصـالات بتنفيذ ضبطيـات قضائيـة في عدد 14 محافظة خلال الربع الأول من عام 2023 لإزالة عدد (153) نقطة تداخل بإجمالي (140) جهاز تقوية شبكات غير معتمد وعدد (455) هوائي مقوى شبكة والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.

كما قام الجهاز بضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي وعدد 300 هوائي، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.