عاجل.. نقابة الصحفيين تفتح تحقيقا في الصور المتداولة لجنازة مصطفى درويش

أعلن محمود كام عضو مجلس نقابة الصحفيين، بأتخاذ نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي تحقيقًا في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي من جنازة مصطفى درويش.



ونشر كامل هذا الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا:" بخصوص الصورة المتداولة من جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، تم التواصل مع الزميل مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين لإجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإخطار مجلس النقابة بنتائج التحقيق، خالص الدعوات والرحمة والمغفرة للفنان الراحل ألهم الله ذويه الصبر والسلوان".

قصة الفتاة الضاحكة في جنازة الفنان مصطفى درويش

انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة لـ فتاتين من تشيع جثمان الفنان مصطفى درويش وهم يضحكون، وتم تداول هذه الصورة بشكل كبير وشن هجوم عنيف عليهم من بعض الفنانين.

تفاصيل وفاة الفنان مصطفى درويش



فارق الفنان مصطفى درويش الحياة منذ عدة ساعات عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، وكان خبر كالصاعقة على كل محبين الفنان مصطفى درويش، وظهرت حالة حزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته من الفنانين والجمهور ناعيين الفنان وموجهين له عدة كلمات مؤثرة.



جنازة مصطفى درويش

شُيع منذ قليل جثمان الفنان مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عامًا، وحضر دفن الفنان مصطفى درويش عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومن أبرزهم: "الفنان أسر ياسين والفنان محمود حافظ والفنان محمود البزاوي والفنان محمد العمروسي والفنان عصام السقا والفنان حسني شتا والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان حسن أبو الرووس وغيرهم من الفنانين.



منشور شقيق مصطفى درويش



وأعلن عن وفاة الفنان مصطفى درويش شقيقه هاني درويش، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث علق قائلًا: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر، العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".



فنانون ينعون وفاة الفنان مصطفى درويش



نعى الفنان أسر ياسين وفاة الفنان مصطفى درويش بكلمات مؤثرة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث علق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راچعون.. خبر مفزع ومحزن الله يرحمك يا مصطفي، كنت من أطيب الناس وأجدعهم وعمرك ما اتأخرت عن حد.. حقيقي خسرت أخ بس أكيد أنت عند اللي أحسن من كل حاجة..أرجوكوا الدعاء له وربنا يصبرنا جميعًا

سلام يا غالي".

وروت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قصة إنسانية للفنان مصطفى درويش، قائلة: "ماكنتش لسه عرفاه شخصيًا بس كنت أسمع أنه عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج كلمته وسألته قالي طبعًا هجيلك برجلتي روحت علي المكان لاقيت كذا عربيه مليانه واجبات كتير أكتر من عدد الناس ورجالة كتير بتساعد وتوزع وكان عاوزنا نعمل كدا كل يوم …وأمني أمانه كل ما نعمل كدا أكلمه، أنا غصب عني بكره الموت قوي صدمة كبيرة يا مصطفي اللهم لا أعتراض".