أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف حول النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط دولارا للبرميل يوم الاثنين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ووسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا مما محا أثر تخفيضات مجموعة أوبك+ للإنتاج التي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وانخفض خام برنت 1.02 دولار، أو 1.3 بالمئة، ليبلغ 78.45 دولار للبرميل عند التسوية بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 75.66 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات يوم الأحد تراجعا مفاجئا في نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني في أبريل نيسان ليسجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع أول انكماش منذ ديسمبر كانون الأول.

وقال بيرت مكنالي المحلل لدى (ثيرد بريدج) "تعتمد السوق بدرجة كبيرة على ما يحدث في الصين، وجاءت البيانات الأحدث من قطاع الصناعات التحويلية مخيبة للآمال".

وأضاف أن من المنتظر أن تكون الصين أكبر قوة دافعة لنمو الطلب على النفط هذا العام.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي، الذي يعقد اجتماعا في الثاني والثالث من مايو أيار، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وارتفع الدولار يوم الاثنين مقابل سلة من العملات، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتأثر النفط بالمخاوف إزاء القطاع المصرفي في الأسابيع القليلة الماضية وصادرت الجهات التنظيمية الأمريكية بنك فيرست ريبابليك مطلع الأسبوع ليصبح ثالث بنك أمريكي ينهار خلال شهرين. واشترى جيه.بي مورجان لاحقا معظم أصول البنك المتعثر.

ويدخل خفض طوعي لإنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا بناء على قرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري.

واستمدت أسعار النفط بعض الدعم من ابتعاد نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أبريل نيسان مع تحسن الطلبيات الجديدة بنسبة طفيفة وانتعاش التوظيف.