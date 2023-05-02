عاجل.. اتحاد الكرة يعلن بديل الزمالك في السوبر المصري أمام الأهلي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أعلن اتحاد الكرة عن موافقة فريق بيراميدز خوض لقاء السوبر المصري ضد الأهلي، وذلك بعد وصول خطاب رسمي من إدارة الزمالك يفيد بانسحاب الفريق الأبيض من النهائي.

اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي في السوبر

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في وقت سابق الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم ٥ مايو الجاري في دولة الإمارات.

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تصريحات مدوية من مرتضي منصور بعد اعتذار الزمالك عن مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري

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بعد الاعتذار رسميًا.. من سيكون بديل الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري ؟


وأكد منصور أن هذا القرار جاء بالإجماع من كل أعضاء المجلس بسبب سلسلة من القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد الكرة بداية من أزمة قيد الصفقات الشتوية وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد وصولا إلى أزمة إيقاف اللاعب الهارب محمود عبدالمنعم كهربا وهو الأمر الغير مقبول تماما من مجلس إدارة النادي وبناء عليه تم اتخاذ قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر.


وحرص المستشار مرتضى منصور 
على توجيه الاعتذار إلى الشعب الاماراتي الشقيق وجماهير الزمالك والاهلي التي قامت بحجز تذاكر اللقاء مؤكدا لهم ان القرار جاء حفاظا على حقوق نادي الزمالك في ظل محاباة اتحاد الكرة للطرف الأخر.

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