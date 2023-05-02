سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

استقرت اسعار الدولار في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، بعد قيام البنك المركزي بتدبير مليار دولار ما سوف تساعده على ضبط اسعار الدولار مقابل الجنيه وعدم انفلاتها وتوفيرها بالأسعار الرسمية.

أسعار الدولار اليوم بالسوق السواء اليوم:

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء ما يتراوح بين 35 إلى 36 جنيها بعدما كان قد شهد انخفاضات قوية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه به على مدار الايام الماضية ليصل إلى 40 جنيها..

وأكد خبراء اقتصاديون ان تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء تعود إلى تدبير البنوك العملة بأسعارها الرسمية لعمليات الاستيراد من الخارج لسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج بالاضافة إلى توفر للدولة عائدات دولارية قوية من انتعاشة قطاع السياحة.

واشار الخبراء إلى ان استمرار السوق السوداء يعود إلى قيام بعض االمستوردين الذين لا يستوردون سلع اساسية للجواء اليها لتدبير احتياجتهم من النقد الاجنبي بالاضافة إلى بعض المضااربات من قبل المواطنين لتحقيق ارباح.

أسعار الدولار بالبنوك:

سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار بالبنك الاهلي ومصر:

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم - بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30:85 جنيه.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الشراء: 30.75 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر صرف الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم - بنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم - بنك المشرق

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم - بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم - بنك أجريكول

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم - بنك سايب

سعر الشراء: 30.85 جنيه.

سعر البيع: 30.95 جنيه.

البنك المركزي يحصل على مليار دولار:

أعلن البنك المركزي المصري أنه حصل على مبلغ مليار دولار من خلال بيع أذون خزانة مقاومة بالدولار، وسط شهية كبيرة من المستثمرين للاكتاب بها.

وكشف البنك المركزي اليوم، إنه باع أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة مليار دولار، وذلك بسعر عائد في المتوسط 4.9%، حيث تقدم للطرح 23 عرض بقيمة 1.067 مليار دولار قبل منهم 20 عرضا فقك بقيمة 1.008 مليار دولار.

واشار البنك المركزي إلى ان بلغ متوسط العائد على اذون الخزانة الدولارية التى باعها اليوم 4.900% بعدما كانت، وصلت سعر العائد المطلوب عليها خلال تقديم العروض إلى 6%.