في ضوء البحث المتزايد عن موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2023 الذي يساهم في توفير حياة كريمة وتذليل الصعاب أمام المواطنين داخل الأراضي السعودية.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2023.



موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2023

تزايد البحث عن موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2023، الذي قد يختلف موعد إيداع الدفعة من شهر إلى آخر بناء على تصادف يوم الإيداع مع أحد العطلات الرسمية في المملكة.



وعن موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2023، يصرف حساب المواطن دائمًا في اليوم العاشر من بداية الشهر الميلادي 10 من كل شهر ميلادي، وإذا صادف يوم الجمعة يصرف حساب المواطن يوم الخميس، وإذا كان يوم السبت يصرف حساب المواطن يوم الأحد.



طرق التسجيل في حساب المواطن

وبعد معرفة موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2023، يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

- تصلك رسالة على هاتفك تتضمن كلمة السر المؤقتة، ومن خلالها يمكن إتمام التسجيل.

- قم بتغيير كلمة المرور وأدخل البيانات المطلوبة وارفع المستندات الثبوتية اللازمة.

- مراجعة البيانات الشخصية.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

ويمكنك الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن الإلكتروني.

- اختر حساب المستفيد.

- ثم قم بكتابة اسمك وكلمة المرور.

- اضغط على أيقونة تسجيل.

- ثم اضغط على الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

- أدخل البيانات المطلوبة.

- ثم اضغط على استعلام.

- سيظهر لك صفحة بها جميع تفاصيل الأهلية.

الفئات التي يستهدفها برنامج حساب المواطن

يستهدف حساب المواطن الفئات الأكثر استحقاق للدعم من الأسر والمواطنين الذين يجدون صعوبة في الحصول على متطلبات الحياة وتوفير حياة كريمة كالتالي:

- الأسر والعائلات السعودية محدودة الدخل التي تعاني من ضعف الدخل الشهري.

- المواطنون الذين يحملون البطاقات الخاصة بالتنقل.

- الأشخاص الغير متزوجين والتي لديهم محل سكن خاص بهم.

- الأم الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي وتعول أطفال.