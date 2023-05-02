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أسعار الحديد اليوم في مصر.. و"عز" يقود التسعير بالسوق

الاقتصاد
أسعار حديد اليوم
أسعار حديد اليوم

سجلت اسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء استقرار بالتزامن مع اعلان حديد عز وهو أكبر منتج للحديد بالاسواق تثبيت الاسعار لاستقرار سعر صرف الدولار، وهو ما قاد باقي السوق من الشركات المنتجة للحديد لتثبيت الاسعار.

وجاءت اسعار الحديد اليوم بالأسواق كالأتي:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء بالأسواق:

 سعر طن حديد عز اليوم:
استقر سعر حديد عز مسجلا 32135 جنيها للطن.

سعر طن السويس للصلب
سجل سعر طن السويس للصلب 32050 جنيها.

سعر طن حديد العشري اليوم:
واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 38000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي اليوم:
وسجل سعر طن حديد بشاي 38500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين:
واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32050 جنيها.

سعر طرن حديد المراكبي:
واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38500 جنيه.

سعر طن حديد الجارحي:
وسجل سعر حديد الجارحي 27000 جنيه للطن.

 ارتفاع ارباح حديد عز 

أعلنت شركة حديد عز أنها سجلت قفزة في ارباحها المستقله  خلال 2022 بنسبة نمو 266% على اساس سنوي بدعم من زيادة المبيعات

 

وبلغت ارباح شركة حديد عز في القوائم المستقلة  نهاية 2022 نحو 1.056 مليار جنيه  مقابل 288.15 مليون جنيه  في عام 2021.

 

وارتفع نصيب السهم من الارباح ليصل إلى 1.95 جنيها، مقابل 0.53 جنيها العام الماضي.

 

ويمتلك رجل الأعمال أحد عز   حصة 65% من إجمالي اسهم شركة حديد عز بينما تمتلك مصانع العز للدرفة 1.7%  والباقي 32% نسبة تداول حر.

 

وسجلت حديد عز تلك القفزة القوية في الارباح بعد ارتفاع المبيعات إلى 16.66 مليار جنيه  مقارنة  بنحو 13.1 مليار جنيه العام الماضي.

 

وقامت حديد عز برفع اسعار طن الحديد عدة مرات  على مدار 2022، حيث ارتفع من مستويات 15000 جنيهًا إلى 23450  جنيها للطن.

 

وواصلت حديد عز رفع اسعارها مع بداية عام 2023 رفع اسعارها تحت تاثير انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 34485 جنيها للطن. 

 

وعلى صعيد القوائم المالية المجمعة للشركة فقد ارتفعت 23% على اساس سنوي خلال 2022 لتصل إلى 6.6 مليار جنيه مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال 2021.

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