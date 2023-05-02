عاجل |الدولار فى السوق السوداء مهب الريح |الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في منتصف تعاملات اليوم

الدولار فى السوق السوداء مهب الريح |الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في منتصف تعاملات اليوم

الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في منتصف تعاملات اليوم، يتركز اهتمام المستثمرين في الوقت الحالي على الجنيه المصري الذي يشهد استقرارا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك والمصارف العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ولقد بلغت فترة الاستقرار هذه المرة نحو 60 يومًا.

ويعود هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، منها الإجراءات الاقتصادية الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرًا لتحسين الأوضاع المالية في البلاد، وكذلك تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لمصر في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقاه الجنيه المصري من البنك المركزي المصري.

ويشعر المستثمرون بالثقة في الاستثمار بالجنيه المصري في هذه الفترة، ويتوقعون استمرار الاستقرار والتحسن في الأداء المالي للبلاد في المستقبل، مما يجعلها فرصة مثالية للاستثمار في القطاعات المختلفة وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

شهدت البنوك المحلية في مصر استقرارًا في سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 2 مايو، حيث بلغ سعر الصرف 30.95 جنيهًا للبيع، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار المتتالي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي بالبلاد إلى أعلى مستوى له عند 38 جنيهًا.

ويعود هذا الاستقرار إلى الإجراءات الاقتصادية الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرًا لتحسين الأوضاع المالية في البلاد، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي والمالي لمصر في الفترة الأخيرة، مما ساعد على تثبيت سعر صرف الدولار في البنوك المحلية والحفاظ على استقرار السوق المالي المصري.

ويشعر المستثمرون والمتعاملون في السوق بالثقة والتفاؤل في الوقت الحالي، ويتوقعون استمرار الاستقرار في الفترة المقبلة، مما يجعلها فرصة مثالية للاستثمار والتداول في السوق المالي المصري.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، نحو 30.85 جنيها للبيع و30.75 جنيها للشراء، فيما تراوح أعلى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي بين 30.90 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

فيما حل ثاني أعلى سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 مايو في ميد بنك عند 30.88 جنيها شراء و30.95 جنيها بيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 30.85 جنيها بيع و30.75 جنيها شراء.

وعن سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، بلغ حدود الـ30.83 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي تراوح متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 شراء و30.95 بيع.

تشير تحليلات الاقتصاديين في مصر إلى أن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد، وذلك بسبب تحسن تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

ومع ذلك، يعمل هذا الانخفاض في قيمة الجنيه المصري على رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية أمام المواطنين، نظرًا لزيادة تكاليف الاستيراد والتي تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي. كما يترتب على ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة في إنتاجها، وهو الأمر الذي يؤثر بدوره على هامش الربح لتلك الشركات وينعكس بالتالي على سعر المنتج وبالتالي المستهلك.

وبالرغم من ذلك، فإن تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لمصر في الفترة الأخيرة يمكن أن يساعد على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في الأسعار، كما يتوقع المحللون أن تتخذ الحكومة خطوات للحد من الارتفاع المفرط في الأسعار وتعزيز الاستثمارات في البلاد.

مؤشر سعر الدولار

يشهد الدولار الأمريكي اليوم حالة ارتفاع أمام العملات الدولية، وذلك بسبب اقتراب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة، ويعمل هذا القرار على زيادة الطلب على الدولار الأمريكي بسبب لمعان السندات الأمريكية التي يتوقع أن تدر عائدًا مجزيًا، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته أمام العملات الأخرى.

ويعتبر ارتفاع الدولار ومؤشر الدولار الأمريكي في هذه الفترة علامة على قوة الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين في العملة الأمريكية، وهو الأمر الذي يؤثر على التدفقات المالية العالمية وقوة العملات الأخرى.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع في قيمة الدولار إلى تحديات اقتصادية للدول الأخرى التي تعتمد على الصادرات وتستورد سلعًا وخدمات بأسعار مرتفعة، ويشعر البعض بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى تحديات اقتصادية أكبر للدول النامية وتأثير على الاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل عام.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات، الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري واليورو، الين الياباني، الدولار الكندي والكرونا السويدية، نسبة 0.12% إلى 102.035 نقطة.