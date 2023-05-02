النائب أبو العينين يستكمل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف



استكمل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، للنظر في طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الآن، مواجهة وزير الأوقاف بـ طلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، بجانب طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

كما تشهد الجلسة نظر طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة وطلبي مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي.

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