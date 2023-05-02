ads

النائب أبو العينين يستكمل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف

أخبار مصر
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

 


استكمل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة الجلسة العامة للمجلس  المنعقدة الآن، للنظر في طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد.

وتشهد  الجلسة العامة لمجلس النواب الآن، مواجهة وزير الأوقاف بـ طلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، بجانب طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

كما تشهد الجلسة نظر طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة وطلبي مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي.

e62111f0-7cfa-4c5e-8489-89302d178098 (1)
e62111f0-7cfa-4c5e-8489-89302d178098 (1)
e62111f0-7cfa-4c5e-8489-89302d178098
e62111f0-7cfa-4c5e-8489-89302d178098

c11ad1fd-03e8-487a-98e2-629172d9a650
c11ad1fd-03e8-487a-98e2-629172d9a650
النائب أبو العينين النائب محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب وزير الأوقاف
Elfagr.org

مواد متعلقة

ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا
ads

الأكثر قراءة

صدمة قوية.. تأكد غياب نجم الأهلي 9 أشهر بسبب الرباط الصليبي

بفرمان كولر.. الأهلي ينهي اتفاقه مع " الصفقة الذهبية "

عاجل.. اتحاد الكرة يرسل خطابا إلى الزمالك لتحديد موقفه من السوبر المصري

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

بعد الانسحاب من السوبر.. رد محمود الخطيب على مرتضى منصور

عاجل |الدولار فى السوق السوداء مهب الريح |الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في منتصف تعاملات اليوم

عاجل.. مرتضى منصور أمام المحكمة اليوم لهذا السبب

لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي.. تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg