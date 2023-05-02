وزير الإسكان: جاري تنفيذ 11160 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين" بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو تنفيذ 465 عمارة تضم 11160 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين" بمعدلات تنفيذ متقدمة، مشددًا على ضرورة دفع العمل بالمشروع والالتزام بالمواصفات الفنية، وتذليل أي عقبات إن وجدت، لتسليم الوحدات لمستحقيها بالمدينة في التوقيتات المحددة.



وتفقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، الأعمال الجارية بمنطقة النرجس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " محور محدودي الدخل، لمتابعة آخر مستجدات المشروع، يرافقه مسئولو الجهاز من إدارات الإسكان والطرق والمرافق والتنمية والكهرباء والزراعة والمساحة والأمن.



وبلغ متوسط نسبة الإنجاز بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين "تجاوز الـ ٧٥ ٪، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع.



وأوضح أنه تم التأكيد على سرعة دفع العمل بالمشروع وزيادة معدلات التنفيذ، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لذلك.



وسيتم المرور بصفة دورية على جميع المراحل بالمدينة، للمتابعة الدقيقة لسير الأعمال بالمشروعات، وكذا الوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال بالمدينة والعمل على رفع مستوى جودة جميع القطاعات بالجهاز، وإيجاد حلول سريعة لإنهاء العقبات إن وجدت، وتقديم خدمات رفيعة المستوى لجميع المواطنين بالمدينة.

