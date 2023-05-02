وفد صيني يبحث فرص الاستثمار بمدينة بني سويف الجديدة

زار وفد صينى مدينة بني سويف الجديدة وكان فى استقبالهم المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، وبحث الوفد فرص الاستثمار المختلفة بمدينة بني سويف الجديدة، بحضور عددٍ من المستثمرين بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالاهتمام بالاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بهدف جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، وذلك لدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل.



وقدَّم المهندس محمد عصام الدين محمد خلال اللقاء، نبذة عن المدينة وما تتميز به من موقع استراتيجي متميز نظرًا لقربها من المحافظة الأم " بني سويف "، حيث تبعد عنها بنحو ٢ كم، وهي من المدن مكتملة المرافق والبنية التحتية، وكذلك تتميز بتوافر الأيدي العاملة مما يجعلها عنصرًا جاذبا للاستثمار.



واستعرض رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف، أوجه الاستثمار المختلفة بالمدينة، والتي تستوعب العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية والترفيهية، شارحا عددًا من الأنشطة الصناعية العاملة بالمدينة.



وتوجه رئيس الوفد الصيني بالشكر لرئيس ومسئولى جهاز بني سويف الجديدة على حسن الاستقبال، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة وما لمسه من جهود مبذولة لدعم الأنشطة الصناعية مما كان له أثر في البدء في اتخاذ إجراءات تشييد عدد من المشروعات الصناعية داخل مدينة بني سويف الجديدة.



وأشار المهندس محمد عصام الدين محمد، إلى تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية بالحي السكني الأول بالمدينة، وذلك بقيمة إجمالية 38 مليون جنيه، ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بمدينة بني سويف الجديدة، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق ورفع كفاءة أعمال الزراعة والتشجير وأعمال النظافة بمداخل ومحاور المدينة.

