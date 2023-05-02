مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 2-5 تويتر

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في حال قرر مدرب فريق برشلونة، تشافي، إراحة بعض اللاعبين في المباريات القادمة، فإن الخيار الأول سيكون المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، حيث خاض جميع المباريات منذ عودته من الإصابة ويحتاج للراحة.

ومن المحتمل أن يتم إراحة أراوخو خصوصًا مع تماثل الدنماركي أندرياس كريستنسن للشفاء وجاهزيته للعب بعدما شارك أساسيًا في الفوز على ريال بيتيس وسجل هدفًا رائعًا.

وعاد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه إلى التدريبات بشكل كامل بعد غياب دام ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، ويمكن أن يحل مكان البرازيلي رافينيا على الجهة اليمنى أو اللعب معه في حال قرر تشافي إعادة أنسو فاتي إلى مقاعد البدلاء. وبالتالي، يحصل فريق برشلونة على جرعة إضافية من الثقة والجاهزية البدنية لاعبيه في مواجهاته القادمة.

يحتضن معلب «كامب ناو» معقل برشلونة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة المتصدر وأوساسونا في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة، يدخل اللقاء بروح معنوية مرتفعة في محاولة لاستغلال سقوط ريال مدريد وتعزيز موقفه في الصدارة، وفي حالة الفوز على أوساسونا ينفرد البارسا بصدارة الترتيب، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 34 نقطة.

ترتيب أوساسونا في الدوري الإسباني

وفي الجانب الآخر، يدخل أوساسونا اللقاء وعينه على الفوز لدخول المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب الكامب نو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أوساسونا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أروخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

مواجهات برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

في تاريخ المنافسة بين فريقي برشلونة وأوساسونا في مسابقة الدوري الإسباني، جرت بينهما 81 مواجهة حتى الآن. حيث فاز البرسا في 47 مباراة، وتعادل الفريقان في 18 مباراة، وخسر البرسا في 16 مباراة.

وتمكن فريق برشلونة من تسجيل 178 هدفًا في مرمى أوساسونا، فيما نجح الأخير في تسجيل 69 هدفًا في مرمى البرسا. ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين في الدوري الإسباني برصيد 23 هدفًا.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية المواجهة المقبلة بين الفريقين، والتي تعتبر فرصة لكل منهما للحصول على نتيجة إيجابية وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.