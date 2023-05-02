مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي موسم 2023

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي موسم 2023، يتصدر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاهدة مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في قمة منافسات الجولة الـ 34 من بطولة دوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

وتسعي كتيبة آرسنال تحت قيادة مدربه آرتيتا إلى حصد نقاط هذه المباراة من أجل العودة مرة أخري إلي صدارة البطولة المحلية.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي على أرضية ستاد الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي:

وسوف تنقل مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وخاصة قناة "beIN Sports 1 HD Premium "بتعليق حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي:

في حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو - جابرييل- روب هولدينج - بن وايت.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد آرسنال:

في حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، كوليبالي.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، كوكوريلا.

خط الهجوم: ماونت، أوباميانج، ستيرلينج.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي Arsenal vs Chelsea، وذلك لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما بأعلى جودة، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

قناة BT Sport 2 HD

التردد، 12515

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 22000

القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD

التردد، 10834

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Astra 3A.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 29900

القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

قناة ARENA SPORT

التردد، 11512

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 30000

القمر Eutelsat.

قناة Idman

التردد، 11169

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 20400

القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD

التردد، 11135

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، AzerSpace