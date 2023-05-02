مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي موسم 2023
مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي موسم 2023
مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي موسم 2023، يتصدر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاهدة مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في قمة منافسات الجولة الـ 34 من بطولة دوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.
وتسعي كتيبة آرسنال تحت قيادة مدربه آرتيتا إلى حصد نقاط هذه المباراة من أجل العودة مرة أخري إلي صدارة البطولة المحلية.
موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي على أرضية ستاد الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي:
وسوف تنقل مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وخاصة قناة "beIN Sports 1 HD Premium "بتعليق حسن العيدروس.
التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي:
في حراسة المرمى: آرون رامسديل.
خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو - جابرييل- روب هولدينج - بن وايت.
خط الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد.
خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا.
تشكيل تشيلسي المتوقع ضد آرسنال:
في حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، كوليبالي.
خط الوسط: أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، كوكوريلا.
خط الهجوم: ماونت، أوباميانج، ستيرلينج.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي Arsenal vs Chelsea، وذلك لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما بأعلى جودة، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:
قناة BT Sport 2 HD
التردد، 12515
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 22000
القمر، Astra 2A 2B 2D.
قناة TVP Sport HD
التردد، 10834
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Hot Bird.
قناة Ziggo Sport Select HD
التردد، 12129
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Astra 3A.
قناة Eleven Sports 1 HD Portugal
التردد، 12398
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 27500
القمر، Hispasat.
قناة Rah-e-Farda
التردد، 11293
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Afghansat 1.
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4
التردد، 11739
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 29900
القمر، Astra 3A.
قناة Canale 5 Italia
التردد، 11917
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Hot Bird.
قناة ARENA SPORT
التردد، 11512
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 30000
القمر Eutelsat.
قناة Idman
التردد، 11169
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 20400
القمر، AzerSpace 46°E.
قناة CBC SPORT HD
التردد، 11135
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 27500
القمر، AzerSpace