مشاهدة مباراة برشلونة اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، في مواجهة مثيرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.



موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ويحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في العاصمة الكتالونية، مباراة برشلونة وأوساسونا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، بينما يحتل أوساسونا المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

برشلونة ضد أوساسونا

ويسعي برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل المضي قدمًا نحو التتويج بلقب الليجا الإسبانية في الموسم الحالي.

ويدخل برشلونة، صاحب الأرض ومتصدر جدول الترتيب، المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس في الجولة الماضية برباعية دون رد، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.

برشلونة ضد أوساسونا

فيما سيحاول أوساسونا تحقيق المفاجأة وخطف نقطة بالتعادل أو الفوز علي مضيفه للتقدم إلى المراكز الأمامية في الترتيب وتعطيل برشلونة من حسم اللقب مبكرا.

ويواصل أوساسونا، الضيف، البحث عن تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ولذلك سيسعى إلى الفوز على برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد.

برشلونة ضد أوساسوناويدخل برشلونة، صاحب الأرض ومتصدر جدول الترتيب، المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس في الجولة الماضية برباعية دون رد، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

تُقام مساء اليوم الثلاثاء مباراة بين فريقي برشلونة وأوساسونا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، موسم 2022/23. ويحل أوساسونا ضيفًا على برشلونة، في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” في الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا، وشهدت قائمة برشلونة تواجد اللاعب الصاعد لامين يامال، للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركته مع الفريق الأول كبديل في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس. تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: كوندي، أروخو، كريستنسن، بالدي. خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج. خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.