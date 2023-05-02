يلا شوت برشلونة تويتر | مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم 02-05-2023 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم 02-05-2023 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر يلا شوت اليوم 02-05-2023 في الدوري الإسباني، الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة مع فريق أوساسونا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل برشلونة في الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

وتقام مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أروخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.

كريم بنزيما وليفاندوفسكي

بالرغم من كون البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة هداف الليجا حتى الآن فإن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يتفوق عليه في عدة أرقام في الدوري هذا الموسم.

ونعرض لكم في التقرير مقارنة بالأرقام بين الثنائي الهجومي للبرسا والريال كريم بنزيما وليفاندوفسكي:

مقارنة بين كريم بنزيما وليفاندوفسكي في الليجا هذا الموسم

خاض الفرنسي بنزيما 21 مباراة بينما خاض البولندي ليفاندوفسكي 28 مباراة.

خاض الفرنسي بنزيما 1790 دقيقة بينما خاض البولمدي ليفاندوفسكي 2311 دقيقة.

أحرز الفرنسي 17 هدفا بينما أحرز البولندي 19 هدفا.

أحرز بنزيما 6 ركلات جزاء بينما لم يحرز ليفاندوفسكي أي ركلة جزاء.

صنع كريم 3 أهداف بينما صنع روبرت 6 أهداف.

قام بنزيما بصناعة 47 هدفا محققا بينما صنع ليفاندوفسكي 30 هدفا.

حصل كريم بنزيما على تقييم مجمع 7.7 بينما حصل ليفاندوفسكي على تقييم 7.4.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

يستضيف فريق برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، خصمه فريق أوساسونا وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا، موسم 2022/23، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وكان برشلونة قد فاز في الجولة الماضية ضد ريال بيتيس بأربعة أهداف دون رد، ليقترب من حسم اللقب لهذا الموسم.

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا

سيكون علي محمد علي هو معلق مباراة اليوم.