استقر سعر الدينار الليبي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023، ليصبح سعر العملة الخضراء 5.14 دينار، وسعر اليورو إلى 5.63 دينار، والجنيه الإسترليني 6.28 دينار.



والليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.

تأثير الأزمة السودانية على الاقتصاد الليبي

حذر “دانييلي روفينيتي” المحلل السياسي الإيطالي من استمرار الفوضى في السودان لتأثيرها بالسلب على الاقتصاد الليبي.

وقال في تصريحات صحفية إن الروابط التجارية التي تمر عبر الجنوب الليبي “على سبيل المثال”، تعاني من تباطؤ واضح في خطوط الاتصال.

واكد أن السودان وليبيا لديهما أشكالًا من الترابط بسبب قضية الهجرة غير الشرعية التي قد تثيرها الأزمة السودانية.

وسبق أن أعلنت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بعد توقفٍ دام لمدة 12 عامًا.

وأوضحت أن الضخ من البريقة بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وكتبت المؤسسة، على فيسبوك: “بعد توقفٍ دام لمدة 12 عامًا عودة ضخ الغاز من البريقة إلى الخمس بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي”.

ووجّه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الشكر لكل العاملين من فرق التشغيل والصيانة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وكذلك لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة الوطنية للنفط وكل من ساهم في هذا العمل.

وثمّن جهودهم عاليًا في سبيل استمرار تدفق الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

ونفت المؤسسة الوطنية للنفط، الأخبار الرائجة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي أشارت إلى تعرض المؤسسة إلى عقوبات دولية بعد تزويدها لقوات الدعم السريع السودانية بالوقود عن طريق مصفاة السرير.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أنها ستقوم “برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر وذلك صونًا لسمعة المؤسسة والدولة الليبية” ردا على الاتهامات.

وتابعت المؤسسة أن “مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتي الواحات المجاورة”.

وعبرت المؤسسة عن “التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها وأن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج”.