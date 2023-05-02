كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الاسباني Kooralive

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا كورة لايف اليوم في الدوري الاسباني.. Kooralive

يفتح ملعب سبوتيفاي كامب نو ابوابة لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، حيث تجمع بين فريق برشلونة ضد نظيره فريق اوساسونا، مباشر الان HD، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الاسباني 2023، سنعرض لكم موعد مباراة برشلونة واوساسونا مباشر الان HD ،في الدوري الاسباني 2023، والقنوات الناقلة التي تبث المباراة والمعلق وملعب المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الاسباني.. Kooralive، مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023 والقنوات الناقلة، يهم العشاق والمتابعين للبرسا حول العالم، حيث اقترب برشلونة رسميا من استعادة لقب الليجا الإسبانية، وذلك مع استمرار الانتصارات التي تحققها كتيبة تشافي، وحتى مع سوء النتائج في بعض الجولات، إلا أن برشلونة كان يعود سريعا للمنافسة، ما جعله يتصدر المشهد داخل إسبانيا خلال الموسم الحالي خاصة في ظل ابتعاد ريال مدريد عن الأداء المتميز له مع بداية منافسات الدور الثاني، ليقرب برشلونة خطوة تلو الأخرى من التتويج بلقب الدوري الإسباني 2022/2023.

ويحرص الفجر الرياضي، على نقل كافة أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير، موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023، والقنوات الناقلة لمباراة البرسا اليوم في الليجا الإسبانية، وكذلك التشكيل المتوقع أن يبدأ به مدربي كلا الفريقين.

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2022/2023

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أوساسونا، في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 33 من لقاءات الدوري الإسباني 2022/2023، ويستضيف ملعب "كامب نو" معقل البرسا، مجريات لقاء برشلونة ضد أوساسونا اليوم.

وتنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس.

وحقق فريق برشلونة الفوز على فريق ريال بيتيس برباعية في الأسبوع الماضي، وأصبح على بعد خطوات قليلة من إعلان حصده لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي وذلك بعد غياب دام لمدة 3 سنوات متتالية، تصدر خلالها المشهد فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ليعلن تشافي ولاعبيه عودة برشلونة إلى تحقيق البطولات من جديد، وينتظر كذلك تعاقد البرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية مع عدد من اللاعبين من أجل المنافسة على الألقاب الأوروبية.

ويعتلي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني 2022/2023 برصيد 79 نقطة، بينما يحتل فريق أوساسونا المركز التاسع في ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 44 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

تعد مجموعة قنوات بين سبورت القطرية المشفرة هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني 2022/2023، لجماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عن طريق الاشتراك في أحد باقاتها الشهرية أو السنوية، وتسجيل تردد قناة beIN SPORTS 1 HD، لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم، كما في هذا الجدول.

تردد قناة beIN SPORTS 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

ينتظر أن يختار تشافي تشكيل برشلونة اليوم، لمواجهة فريق أوساسونا في الدوري الإسباني، كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراخو، بالدي، جوردي ألبا.

خط الوسط: جافي، فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكتس.

خط الهجوم: أنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

تشكيل أوساسونا ضد برشلونة

ينتظر أن يكون تشكيل أوساسونا، لمباراة برشلونة اليوم في الدوري الإسباني، مكون من: