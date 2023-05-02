مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت: مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف ملعب «كامب نو» في العاصمة الكتالونية، مباراة برشلونة وأوساسونا، والتي تقام اليوم الثلاثاء الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة ويدخل المباراة بعد فوزه على ريال بيتيس في الجولة الماضية برباعية دون رد، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه.

وتعد هذه المباراة فرصة مهمة لفريق برشلونة من أجل الاقتراب من حسم لقب الليجا بشكل رسمي، مع بقاء 5 مباريات وفارق 11 نقطة عن ريال مدريد.

أما أوساسونا يدخل المباراة في المركز التاسع برصيد 44 نقطة ويواصل البحث عن تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ولذلك سيسعى إلى الفوز على برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أروخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.

تاريخ لقاءات برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

تاريخيًا، واجه فريق برشلونة منافسه في المباراة القادمة أوساسونا بمسابقة الدوري الإسباني حتى الآن 81 مرة، فاز في 47 لقاء، وخسر في 16 مواجهة، وتعادل الفريقان 18 مرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

ونجح فريق برشلونة في تسجيل 178 هدفًا بشباك أوساسونا، بينما الأخير تمكن من هز شباك البرسا في 69 مرة، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بمسابقة الدوري الإسباني برصيد 23 هدفًا.

الجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين برشلونة وأوساسونا قد انتهى بفوز البرسا خارج دياره بهدفين مقابل هدف.

ويتم بث مباراة برشلونة وأوساسونا عبر شاشة القناة البنفسجية، وتحديدًا قناة "beIN Sports HD 1" المخصصة لنقل مباريات الليجا.

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" أن المعلق المصري الشهير علي محمد علي هو من سيتولى التعليق على مجريات مباراة برشلونة وأوساسونا.