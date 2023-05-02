يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا فى الدوري الإسباني، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق أوساسونا، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023، المقرر لها اليوم فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد كامب نو.

مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم قد انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ويسعى برشلونة إلى الفوز في مباراة اليوم للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يمتلك حاليًا 79 نقطة في المركز الأول، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة وبفارق 11 نقطة عن منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد، فى المقابل يحاول أوساسونا.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم YALLA SHOOT، الفريق الضيف، البحث عن تأمين أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ولذلك سيسعى إلى الفوز على برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد، ليحتل المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أوساسونا اليوم

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:مارك أندريه تير شتيجن أليخاندرو بالدي - ماركوس ألونسو - رونالد أراوخو - جول كوندي -بيدري - فرينكي دي يونج - جافي -فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة خاصة لمتابعيه، تتمثل في بث مباراة برشلونة وأوساسونا، المقرر لها اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين، من عمر بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على ستاد كامب نو معقل "البلوجرانا" فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

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