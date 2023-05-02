يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الاسباني YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الاسباني YALLA SHOOT، يستقبل برشلونة بملعب "سبوتيفاي كامب نو" نظيره أوساسونا، وذلك لحساب الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإسباني.

هذه المباراة فرصة مواتية للنادي الكتالوني للاقتراب من حسم لقب الليغا بشكل رسمي، مع بقاء 5 مباريات وفارق 11 نقطة عن ريال مدريد.

ويُعد أوساسونا من الفرق المنظمة والمشهود لها بالجودة في إسبانيا، وكانت مباراة الذهاب صعبة للغاية على البرسا وحسمها في الدقيقة 86 بنتيجة 2-1.

الفوز الكتالوني سيضع ضغوطًا كبيرة على كاهل ريال مدريد، الذي يلعب بعد انتهاء هذه المباراة مع ريال سوسيداد في مواجهة صعبة بملعب أنويتا.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023

تقام مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو/آيار 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

يمكنك متابعة مباريات الدوري الإسباني فقط وحصريًا عبر شاشة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكالعادة ستتواجد مباراة برشلونة وأوساسونا عبر شاشة القناة البنفسجية، وتحديدًا قناة "beIN Sports HD 1" المخصصة لنقل مباريات الليغا.

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2023

أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" أن المعلق المصري الشهير علي محمد علي هو من سيتولى التعليق على مجريات مباراة برشلونة وأوساسونا.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا؟

يمكنك متابعة قناة beIN Sports HD 1 من خلال القمرين نايل سات وسهيل سات.

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | اضغط هنــــا

تردد beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأوساسونا

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وأوساسونا عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت.

ترتيب الدوري الإسباني 2023