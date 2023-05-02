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سعر الدينار الأردني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2- 5- 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

نستعرض فى التقرير التالى سعر الدينار الأردني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2- 5- 2023، وباقى العملات الأخري فى اطار متابعة كل أسعار العملات في مصر والدول العربية وعالميًا بشكل لحظي.

سعر الدينار الأردني مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2- 5- 2023

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني: سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني  0.71 دينار أردني لكل يورو.

سعر الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي: سجلت أسعار صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الامريكي 1.41 دولار امريكي لكل يورو.

سعر الدينار الأردني مقابل اليورو: سجل الدينار الأردني مقابل اليورو 602.16 يورو لكل دينار أردني.

سعر اليورو مقابل الدينار الاردني: سجل سعر اليورو مقابل الدينار الاردني 0.7474 دينار أردني لكل يورو.

سعر الدينار الأردني مقابل الدرهم الاماراتي: وصل الدينار الأردني مقابل الدرهم الاماراتي في  5.18 درهم لكل دينار أردني.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الأردني: وصل سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدينار الأردني  0.19 دينار أردني لكل درهم.

سعر الدينار الأردني مقابل السعودي: سجل سعر الدينار الأردني مقابل الريال السعودي 5.30 ريال سعودي لكل دينار اردني.

سعر الدينار الاردني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري 34.76 جنيه مصري لكل دينار اردني.

سعر الدينار الأردني مقابل الدينار الكويتي: سجل سعر الدينار الأردني مقابل الدينار الكويتي0.43 دينار كويني لكل دينار اردني.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة التركية: سجل سعر الدينار الأردني مقابل الليرة التركية  26.24 ليرة تركية لكل دينار اردني.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية: سجل سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية  8.465 ليرة سورية لكل دينار اردني.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة اللبنانية: سجل سعر الدينار الأردني مقابل الليرة اللبنانية  2.130.65 ليرة لبنانية لكل دينار اردني.

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