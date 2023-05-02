يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة أرسنال وتشيلسي، يستضيف ستاد ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة هامة ومرتقبة لعشاق كرة القدم تجمع بين اأرسنال وتشيلسي والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الـ 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يدخل فريق المدفعجية أرسنال اللقاء بعدما سقط من الصدارة بسبب الإرهاق وسوء النتائج، فى المقابل وتشيلسي الجريح منذ بداية الموسم بسبب نتائجه الضعيفة حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في آخر 6 مباريات له في الدوري، كما أنه خرج من دوري أبطال أوربا على يد ريال مدريد، ويحتل تشيلسي المركز ال 12 برصيد 39 نقطة.

خاض تشيلسي 32 مباراة حتى الان في الدوري، فاز في 10 وتعادل في 9 وخسر في 13 مباراة في واحد من أسوا مواسم تشيلسي على الإطلاق، وسجل لاعبي البلوز 30 هدف واستقبلت شباك الفريق 35 هدف حتى الان، كان قد حقق تشيلسي لقب الدوري موسم 2016- 2017 وكانت هي النسخة الأخير لتتويجه من أصل 6 مرات فوز بلقب البريميرليج.

بث مباشر مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع "الفجر الرياضي " خدمة خاصة لمتابعيه، تتمثل فى بث مباشر مباراة، أرسنال وتشيلسي فى الدوري الإنجليزى، المقرر لها اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، على ستاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن حيث تقام المباراة فى العاشرة مساء.

مواجهة أرسنال ضد تشيلسي

يتسلح أرسنال في المواجهة النارية مع تشيلسي بالأرض والجمهور حيث يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل العودة مرة أخرى إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا صدار جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة فيما تراجع أرسنال إلى المركز الثاني برصيد 75 نقطة في الوقت الذي يتواجد فيه تشيلسي فى المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة فقط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

يطمح أرسنال في الابتعاد عن شبح النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي حيث لم يحقق أي فوز خلال أخر 4 جولات في المسابقة بعد التعادل في 3 مباريات على التوالي والخسارة الأخيرة أمام مان سيتي بنتيجة 1-4.

ويسعى أرسنال بكل قوة للفوز فى الـ 5 جولات المتبقية من الدوري الإنجليزي والمراهنة على تراجع مان سيتي من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وبدوره فإن فريق تشيلسي يدخل مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز مستغلًا التراجع في مستوى أرسنال خلال الفترة الأخيرة حيث يسعى للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والابتعاد عن منطقة الوسط.