بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي يلا شوت في الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

الآن مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي .. كورة لايف

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توفر لك الفجر الرياضي رابطًا لمشاهدة مباراة Arsenal vs Chelsea، التي تبث على الهواء مباشرة عبر Yalla Shoot، حيث سيلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023.

تم بث مباراة أرسنال وتشيلسي مباشرة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وكان المعلق حسن العيدروس مسؤولًا عن التعليق على المباريات.

يواجه آرسنال تشيلسي في سلسلة هزائم من خمس مباريات متتالية حيث يتطلعون لاستئناف تحدي الدوري الممتاز الليلة.

يقود مانشستر سيتي السباق نحو القمة لكن أرسنال لا يزال يناضل من أجل اللقب.بالنسبة لميكيل أرتيتا، كان هذا الموسم أفضل من أن نستسلم له الآن.

ومع ذلك، سيتعين على فريقه بالتأكيد الفوز في كل مباراة من الآن فصاعدًا. في سلسلة من أربع مباريات دون فوز، يجب أن يتغير ذلك إذا كان للسيتي فرصة للاختراق.

في هذه الأثناء، سيتطلع تشيلسي إلى تحطيم الحفلة. لقد كان موسمًا سيئًا للبلوز، ولكن بعد القضاء على تحدي لقب توتنهام في عام 2016، فإن الأمر يستحق على الأقل صراخ الجماهير لفعل الشيء نفسه مع أرسنال.

ومن المتوقع أن يجري أرتيتا تغييرات بعد خسارة الأربعاء أمام مانشستر سيتي، رغم أن مدرب أرسنال واجه صعوبات في الدفاع.

مباراة ارسنال وتشيلسي

ومن المقرر أن تبدأ مباراة أرسنال وتشيلسي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش الليلة الثلاثاء 2 مايو 2023، حيث سيستضيف هذا الاجتماع استاد الإمارات في لندن.

خسر أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أغسطس قبل مواجهة تشيلسي في مواجهة حاسمة.

نجح حامل اللقب مانشستر سيتي في إصلاح آرسنال في سباق اللقب مع اعتراف ميكيل أرتيتا بأن اللقب أصبح الآن بعيد المنال.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

استمرت معاناة تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد، وإذا خسروا في استاد الإمارات، فسيواصلون سلسلة هزائمهم إلى ست مباريات منذ عودته إلى النادي.