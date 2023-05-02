بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، بث مباشر لمباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء موعد مباراة ارسنال ضد تشيلسي في دربي لندن المثير بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكذلك القنوات الناقلة لهذه المواجهة الصعبة والحاسمة في صراع الجانرز المستمر لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي.

وشهدت الفترة الماضية تغييرًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما اقتنص مانشستر سيتي الصدارة لأول مرة منذ فترة طويلة من أرسنال.

ويدخل أرسنال المباراة وهو المركز الثاني لجدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة.

كانت مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز ارسنال بهدف للاشيء.

ويراهن ارسنال على مدربه الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق والذي يقدم موسمًا فوق العادة هذا العام.

بينما يقود تشيلسي من أجل إنقاذه في الموسم الجاري الأسطورة السابق للنادي لاعبا فرانك لامبارد والذي يسعى لتحسين النتائج في الجولات الأخيرة.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الموعد والقنوات الناقلة والتفاصيل والأهداف والملخص وغيرها من تفاصيل المباراة:

موعد مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي عند الساعة التاسعة والنصف مساء 10:00 بتوقيت القاهرة الموافق 11:00 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب استاد «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي | اضغط هنــــا

بي إن سبورتس 1 إتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قناة بي إن سبورتس كونكت Connect

قنوات تنقل مباراة ارسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي تعرف عليها:

Sky Sports Main Event UK

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League