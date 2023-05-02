تونس تدعو لدعم اقتصادها لمنع الهجرة غير النظامية

كشف وزير الخارجية التونسي نبيل عمار اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا يمكنها التصدي للهجرة غير النظامية بوسائلها المحدودة، داعيًا إلى دعم حقيقي لاقتصاد بلاده في سبيل الحد من هذه المعضلة.

وحذر عمار، من آثار الإشارات السلبية والضغوط المتزايدة من قبل الشركاء الأوروبيين، مشيرًا إلى أنه أثار الخميس الماضي هذه النقاط، خلال لقائه بالمفوضية الأوروبية المكلفة بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ايلفا جوهانسون، أثناء زيارتها لتونس.

وتابع وزير الخارجية التونسي، في مقابلة له مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نشرت الإثنين على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية التونسية، على فيسبوك: "أن وسائلنا محدودة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، حتى لو بذلنا أقصى ما بوسعنا من جهود في سبيل تحقيق ذلك".

الجدير بالذكر أن تونس شهدت موجات هجرة قياسية عبر سواحلها هذا العام حيث تحولت إلى منطقة العبور الأولى إلى الأراضي الإيطالية القريبة، والتي شهدت توافد نحو 30 ألف مهاجر في الربع الأول من العام الجاري.