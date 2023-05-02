أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 2-5-2023

تعاني أسعار الذهب من حالة تذبذب حاد سواء في سوق الصاغة المصري أو بالأسواق العالمية، مع توجه البنوك المركزية لشراء المعدن الأصفر، ليزيد خلال تعاملات اليوم بنحو 30 دولار للأوقية، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار ٢١: 2650 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 3028.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 2271.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 1772 جنيه

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة (سعر الجنيه الذهب)

21200 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا للدولار:

ارتفع الذهب بقوة في تداولات اليوم خاصة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية احتمالية عدم وفاء الولايات المتحدة بديونها في شهر يونيو أو يوليو إذا لم يرفع الكونجرس الأمريكي سقف الديون لتتداول عقوده الآجلة عند 2021.95 بزيادة قرابة الـ 30 دولارًا صعودًا بـ 1.50%، فيما ارتفعت العقود الفورية بـ 30.25 دولارًا إلى 2012.9 دولارًا صعودأ بـ 1.54%.

كذلك كشفت تقارير صحفية من سي إن بي سي عن مطالبة أعضاء في الكونجرس من رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة. وتبع هذه التصريحات توقعات بخفض أقوى لأسعار الفائدة بعد وصولها للقمة.

حتى مع تداول الذهب عند مستويات أعلى في مارس، واصل البنك المركزي السنغافوري إضافة الذهب إلى احتياطاته على مدار الشهر، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

قال كريشان جوبول، كبير المحللين في WGC، إن سلطة النقد في سنغافورة اشترت 17.3 طنًا من الذهب في مارس.

وقال جوبول على تويتر "هذا يعني أنهم اشتروا 68.7 طنا من الذهب في الربع الأول من عام 23 مما رفع احتياطيات الذهب إلى 222.4 طن (أعلى بنسبة 45٪ مقارنة بنهاية ديسمبر كانون الأول)."

وعززت الصين هي الأخرى احتياطياتها في مارس، حيث أبلغ بنك الصين الشعبي عن شراء 18 طنًا إضافيًا من الذهب. يمثل هذا الشهر الخامس على التوالي من شراء الذهب، حيث يبلغ إجمالي احتياطيات الذهب في الصين الآن 2068 طنًا، وفقًا لـ WGC.

وقال جوبول إن الهند اشترت أيضًا 3.5 طن من سبائك الذهب خلال الشهر، مما رفع إجمالي الربع الأول إلى 7.3 طن. يحتفظ البنك المركزي الآن بـ 794.6 طن من الذهب في احتياطياته.

مع محاولة الذهب اختراق 2000 دولار للأوقية في مارس، كان هناك أيضًا بعض نشاط البيع. بدأ البنك المركزي التركي، أكبر مشتر للذهب في عام 2022، في تفريغ احتياطياته للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات الذهب انخفضت بنسبة 9٪ في الأسابيع السبعة الماضية. وأفاد مجلس الذهب العالمي بأن تركيا باعت 15 طنًا من الذهب في مارس، مسجلًا أول بيع شهري صافٍ منذ نوفمبر 2021.

شهدت تركيا تزايد طلبها على الذهب خلال العام الماضي، حيث اعتنق المواطنون المعدن الثمين كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

بنك آخر قام بتفريغ بعض الذهب كان البنك الوطني الكازاخستاني، الذي باع 10.5 طن في مارس. ومع ذلك، كانت كازاخستان بائعًا حتى قبل شهر مارس. منذ بداية العام وحتى تاريخه، قام البنك بتخفيض حيازاته من الذهب بمقدار 19.6 طن. يبلغ إجمالي احتياطيات الذهب في البلاد الآن 332 طنًا - الأدنى منذ أغسطس 2018.

